Con 17 chilogrammi di droga al traforo del Bianco, due arresti

Tornavano dalla Francia trasportando a bordo di un vecchio camper verde circa 17 chilogrammi di droga, tra cocaina ed eroina. Una coppia di italiani è stata fermata sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco questa mattina, poco prima che la galleria chiudesse totalmente per nove settimane per i lavori programmati.

Ad arrestarli è stata la polizia di frontiera. Gran parte dello stupefacente, diviso in più panetti, è stato trovato nella ruota di scorta del veicolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA