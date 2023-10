Antimafia, disposta Commissione accesso al Comune di Tropea

Il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco ha disposto l'invio della Commissione di accesso agli atti al Comune di Tropea. L'organismo avrà il compito di indagare sull'attività amministrativa dell'ente locale, guidato dal sindaco Nino Macrì, in carica dal 2019, per stabilire la presenza o meno di condizionamenti della criminalità organizzata.

La commissione è arrivata in mattinata a palazzo Sant'Anna, sede del comune di Tropea, e ha iniziato a visionare gli incartamenti nei vari uffici, con particolare attenzione, verosimilmente, all'assegnazione di appalti, esternalizzazione di servizi e conferimenti di incarichi esterni. Si tratta della terza commissione di accesso agli atti inviata dal prefetto Greco negli ultimi 15 giorni in comuni della provincia di Vibo Valentia dopo Stefanaconi e Nicotera.



