Bimotore scompare in volo, ricerche in corso al largo di Ischia

Un aereo da turismo con a bordo il solo pilota, partito verso le 14 da Castel Volturno, è scomparso ed è attualmente ricercato nella zona al largo di Ischia.

Il velivolo, un bimotore da 8 posti, avrebbe dovuto far ritorno a terra pochi minuti dopo essere decollato per un test ma risulta attualmente disperso e viene ricercato in mare nell'area attorno ad Ischia poichè, in riferimento ad una delle ultime posizioni comunicate dal pilota via radio, si ritiene che al momento della scomparsa poteva trovarsi in volo tra Forio e Ventotene.

Fino a questo momento comunque le ricerche, a cui partecipano la guardia costiera, i carabinieri ed il vigili del fuoco con un elicottero, hanno dato esito negativo: in mare non sono stati trovati resti ed i soccorritori restano cauti, ipotizzando che l'aereo potrebbe anche aver proseguito il suo volo ed essere atterrato lontano dal punto di decollo.



