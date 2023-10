A Torino presidio contro gli attacchi della Turchia in Siria

Un corteo di condanna per gli attacchi turchi su Rojava, in Siria, si è tenuto nel pomeriggio nel centro di Torino. A manifestare in solidarietà del popolo curdo in piazza Castello si sono riuniti soprattutto giovani e hanno srotolato uno striscione con la scritta: "Defend Kurdistan, a fianco del popolo curdo contro il fascismo di Erdogan".

Tra gli striscioni, un altro riportava la scritta: "La rivoluzione delle donne è la nostra rivoluzione", con l'aggiunta di "Jyn, Jiyan, Azadi" (Donna, vita, libertà), il titolo del libro che racconta la rivoluzione delle donne in Kurdistan.





