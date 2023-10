Uccise la vicina con 36 coltellate, condannato all'ergastolo

La Corte d'Assise di Udine ha condannato Vincenzo Paglialonga, di 41 anni, all'ergastolo per avere ucciso, con 36 coltellate, una vicina di casa, Lauretta Toffoli, di 74 anni, nel maggio del 2022. L'efferato omicidio avvenne in un condominio di Udine.

La sentenza è stata pronunciata nella tarda serata di ieri, dopo alcune ore di camera di consiglio ed ha accolto praticamente tutte le richieste dell'accusa.

Il movente sarebbe stato un fattore economico: l'uomo, che era agli arresti domiciliari, semplicemente aveva bisogno di soldi.

Quella notte recise il braccialetto elettronico e uscì dal proprio appartamento.

Tra gli indizi decisivi per la condanna, le testimonianze dei vicini e l'arma del delitto, sul quale sono stati rilevati il Dna dell'uomo e della vittima.

La difesa ha annunciato ricorso in appello sostenendo che la condanna è stata pronunciata solamente sulla base di indizi.





