'Lasciati soli', a Forlì corteo di protesta degli alluvionati

Più attenzione da parte del governo, certezza riguardo ai ristori, rapidità negli interventi in vista dell'inverno. È ciò che chiedono i manifestanti che partecipano al corteo delle vittime dell'alluvione di maggio, in Romagna, partito poco dopo le 10 da piazza della Vittoria a Forlì e diretto in piazza Ordelaffi. Fra le duemila e le tremila persone si sono date appuntamento senza bandiere, né simboli.

Partecipano comitati di quartiere e gruppi nati dopo le alluvioni, come Appello per l'Appenino romagnolo e Vittime del fango, oltre a Cgil, Anpi, Arci e Libera. Presenti anche molti sindaci romagnoli e anche del Bolognese. Tra i cartelli e gli striscioni si legge: "È sempre colpa di quelli di prima", "Curare la montagna = proteggere la montagna", "Promesse nel fango".



