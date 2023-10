Due anni di stalking ai danni della compagna, arrestato 73enne

Due anni di stalking pressanti, iniziati dopo che lei aveva deciso di lasciarlo.

Pedinamenti, appostamenti, telefonate, messaggi, insulti e minacce. Fino a quando la vittima, una 57enne, stanca della persecuzione cui era sottoposta, ha deciso di denunciare l'ex compagno, un 73enne, ai carabinieri. É accaduto a Cirò Marina, nel Crotonese.

L'uomo é arrivato al punto di seguire l'ex compagna anche quando si é presentata in caserma per presentare la denuncia che ha fatto scattare l'indagine che ha portato all'arresto dell'uomo con l'accusa di atti persecutori.

Il Tribunale di Crotone, all'esito dell'udienza di convalida, ha confermato il provvedimento di arresto a carico del 73enne.

Solo a quel punto per la donna ha avuto fine l'incubo protrattosi per tanto tempo.



