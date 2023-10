Nuova riunione, domani mattina, del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica con i vertici di intelligence e forze di polizia per analizzare i riflessi della situazione in Medio Oriente. Domani alle 14, poi, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presiederà anche una riunione drl Comitato provinciale ordine e sicurezza a Firenze.

