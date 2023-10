Motociclista 17enne muore a due giorni da incidente nel Foggiano

È morto il 17enne rimasto ferito due giorni fa in un incidente sulla strada statale 89 tra Carpino e Cagnano Varano, in provincia di Foggia. La vittima era in sella a una motocicletta che si è scontrata con una utilitaria.

Il ragazzo era ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di San Giovanni Rotondo dove è deceduto. Alla notizia della sua morte la comunità di Cagnano Varano si è "unita al dolore della famiglia" del giovane molto conosciuto in paese. Faceva parte della squadra di calcio Audace Cagnano.

I funerali saranno celebrati in giornata. Il sindaco Michele Di Pumpo ha proclamato per oggi il lutto cittadino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA