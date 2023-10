Covid: Vaia, trend in decrescita e parametri confortanti

E' in decrescita il trend di questa settimana dei casi Covid 19 In Italia. E' quanto emerge dal bollettino, dal 5 all'11 ottobre, del Ministero della Salute .

"Il trend di questa settimana - afferma il direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Francesco Vaia nella nota di accompagnamento al bollettino - si conferma in decrescita, con dei parametri confortanti, nonostante i timori di molti legati alla riapertura delle scuole e alla ripresa della grande mobilità". Per Vaia comunque non bisogna "mai abbassare la guardia". "Continuiamo nel nostro lavoro - aggiunge - senza dannosi e inutili allarmismi ma con serenità e determinazione, con uno sguardo sempre attento al monitoraggio del Covid-19, nella difesa dei più fragili, a partire dagli anziani".

Nella settimana dal 5 all'11 ottobre si sono registrati 41.626 nuovi casi positivi con una variazione di -5,7% rispetto alla settimana precedente (erano 44.139). Le vittime sono 161, con una variazione di +17,5% rispetto alla settimana precedente (erano 137). Sostanzialmente stabili i tamponi (-0.3%) che passano da 270.011 ai 270.748 della scorsa settimana. In leggero calo (-0.9%) anche il tasso di positività attualmente del 15,4% (la scorsa settimana era del 16,3%). In lieve salita il tasso di occupazione in area medica attualmente al 5,8% (3.589 ricoverati), rispetto a 5,0% al 4/10/2023. Infine il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 1,3% (118 ricoverati), rispetto all'1,1% al 4/10/2023.



