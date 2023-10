Trieste scende in piazza per Israele

"È fondamentale dimostrare il sentimento che proviamo, prima di tutto come cittadini non solo come ebrei. Un sentimento di vicinanza, affetto e angoscia per quello che sta succedendo". Lo ha detto Alessandro Salonichio, presidente della locale comunità ebraica, alla manifestazione di solidarietà organizzata nel cuore della città, in piazza Unità d'Italia, dall'associazione Italia-Israele, alla quale hanno partecipato circa duecento persone.

Salonichio ha parlato di "atti di violenza inaudita. Abbiamo anche legami affettivi in Israele e siamo fortemente preoccupati per l'evolversi della situazione". Il presidente della comunità ha anche auspicato "che venga fatta piazza pulita di quelli che sono i membri di Hamas, non la popolazione - ha sottolineato - si stanno evitando gli attacchi ai civili. Ma le immagini che abbiamo visto e che circolano anche sui social - ha ribadito - sono terribili. E non tutte emergono. Ne ho appena vista una di un neonato sgozzato. Sono cose che speravamo di non sentire mai più dopo la Shoah. Siamo sconvolti".

In piazza questa sera a Trieste sono scesi tanti cittadini ma anche esponenti politici e amministratori, tra i quali il sindaco Roberto Dipiazza.



