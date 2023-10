Piantedosi, monitoriamo riflessi crisi Israele su migranti

In seguito all'attacco di Hamas in Israele "ho dato specifiche direttive per l'intensificazione di ogni raccordo informativo tra intelligence e forze di polizia per monitorare l'evoluzione del conflitto ed i riflessi sui flussi migratori, sugli ingressi e sulle presenze". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time al Senato, aggiungendo che c'è "una rinnovata attenzione nelle principali aree di sbarco e negli hotspot".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA