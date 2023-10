Nuovo ritardo per il tram di Opicina a causa del rincalzo binari

Se di fatto i lavori sulla linea del tram di Opicina - fermo dal 16 agosto 2016 per un incidente - sono conclusi, il servizio non riprenderà per mancanza del nulla osta dell'ente di sorveglianza Ansfisa (ex Ustif), a pochi giorni dalla prossima (e annuale) seduta della Commissione trasparenza sul tram di Opicina. Un appuntamento questo che consente ai consiglieri di fare il punto sui lavori. Lo rende noto il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola ricordando che il sindaco Roberto Dipiazza ha di recente affermato che "i lavori sono finiti da mesi" dopo l'intervento di una enorme rincalzatrice lunga 14 metri e pesante 40 tonnellate, che avrebbe dovuto sistemare definitivamente i binari del tram.

Tuttavia, secondo Il Piccolo, nel corso dell'ultimo sopralluogo, gli ispettori della Ansfisa avrebbero rilevato alcuni elementi per i quali occorrerebbero ulteriori interventi, come banchine, gradini, pensiline, semafori e, soprattutto, il rincalzo (la distanza tra loro) dei binari. Un intervento in tal senso sarebbe previsto per la prossima settimana e dovrebbe far rientrare i binari nella norma in pochi giorni.



