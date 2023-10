Minacce contro Ilaria Cucchi, indagine a Roma per stalking

È stata presentata nelle scorse settimane in un commissariato, a Roma, una denuncia per stalking da parte della senatrice dei Verdi Ilaria Cucchi. Un esposto depositato alle forze dell'ordine alla luce di una serie di mail minacciose, anche di morte, arrivate alla parlamentare sulla casella di posta elettronica istituzionale. Lettere, nell'ordine di più di trenta in mezz'ora, che prendono di mira sia la Cucchi che i suoi figli. Alla luce di questa iniziativa la sorella di Stefano Cucchi è stata sentita oggi in Procura dal pm Delio Spagnolo. Oltre ai messaggi la parlamentare ha depositato un video che circola sui social in cui compare un uomo che insulta lei e il suo avvocato, Fabio Anselmo.



