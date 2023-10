Fumo in galleria, automobilisti abbandonano vetture su strada

Un furgone in transito ha preso fuoco stasera all'ingresso di una galleria sulla statale 280 vicino allo svincolo di Marcellinara, nel catanzarese. Il denso fumo ha completamente invaso la galleria provocando il panico tra gli automobilisti in transito all'interno. Alcuni hanno deciso di abbandonare i mezzi cercando di raggiungere l'uscita più vicina a piedi.

I mezzi abbandonati hanno ostacolato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro giunti sul posto che comunque sono riusciti a spegnere il rogo e mettere in sicurezza il luogo.

Spento l'incendio e con il diradarsi del fumo, il transito è stato riattivato al momento su singola corsia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA