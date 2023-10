Diffamó Meloni, a Saviano multa da mille euro

Roberto Saviano è stato condannato a Roma alla pena pecuniaria di 1000 euro per avere diffamato la premier Giorgia Meloni. Il procedimento è legato ad una vicenda del 2020 quando Saviano definì la leader di Fdi "bastarda" parlando della questione migranti.

La Procura di Roma aveva chiesto una pena pecuniaria di 10 mila euro per lo scrittore.

"Sostenere che Giorgia Meloni stia perseguitando qualcuno è assolutamente falso". È quanto ha affermato il legale di Giorgia Meloni, Luca Libra, nel processo che vede imputato lo scrittore Roberto Saviano, per diffamazione ai danni della premier. "Bastardo non è una critica ma sempre un insulto, anche per il dizionario è sempre un termine dispregiativo. Il diritto di critica - ha aggiunto - anche per la Cassazione non può travalicare nell'uso dei termini e dal rispetto delle persone". "L'imputato ha usato un linguaggio eccessivo, volgare e aggressivo; è possibile fare critica ma nessuno è al di sopra del codice penale", ha aggiunto.

Al termine del suo intervento l'avvocato ha chiesto un risarcimento di 75 mila euro e una provvisionale non inferiore a 50 mila euro.



