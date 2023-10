Acqua bollente per tisana finisce su bimbo di 19 mesi, è grave

Un bambino di 19 mesi è rimasto gravemente ustionato con dell'acqua bollente, questa mattina a Curno, in uno spazio giochi all'interno di un centro sportivo.

L'episodio attorno alle 11: al bambino sarebbe accidentalmente finita addosso l'acqua bollente di una tisana preparata da un familiare. Immediato l'allarme: il 118 ha inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica e il piccolo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con ustioni in particolare al torace. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Il piccolo potrebbe essere trasferito al Centro grandi ustionati del Niguarda a Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA