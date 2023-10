Valditara firma il protocollo per le scuole di Caivano

Realizzazione di una biblioteca/mediateca, fornita anche di testi in adozione per comodato d'uso. È quanto prevede il protocollo delle scuole in rete che verrà sottoscritto oggi a Caivano per l'istituto comprensivo del Parco Verde dal ministro dell'istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il protocollo prevede misure anche in favore delle altre scuole del Comune a nord di Napoli.

Per la scuola del Parco Verde è prevista anche l'organizzazione di 'campi-scuola e summer-camp sia durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche che durante il periodo estivo per esperienze di formazione e potenziamento delle competenze sul territorio regionale e nazionale'.

Inoltre saranno realizzati percorsi di tipo esperienziale e laboratoriale di introduzione al mondo delle professioni e del lavoro. Infine, è previsto un servizio di supporto al diritto allo studio degli studenti con disagio socioeconomico con la fornitura di beni in comodato e servizi di sostegno alla frequenza (ad esempio, mensa).

"Questo è il decreto che ho firmato. Venti docenti in più per Caivano e manteniamo la promessa fatta". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che oggi è impegnato nella visita di sei scuole del Comune a nord di Napoli. La prima tappa è stato al 3° istituto comprensivo del Parco Verde dove il ministro ha annunciato che agli allievi saranno assegnati 100 tablet. "Lo Stato è qui sarà sempre al vostro fianco perché è più forte di qualsiasi altra avversità ", ha proseguito il ministro.

"Abbiamo sofferto di solitudine, di una solitudine istituzionale. Oggi il ministro Valditara è per la seconda volta qui e gli sono grato per la sua presenza". È quanto ha detto il dirigente del terzo istituto comprensivo del Parco Verde a Caivano, Bartolomeo Perna, accogliendo il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, impegnato in una visita alle sei scuole del comune a nord di Napoli. "Ha mantenuto tutto quello che ha detto ed oggi è fondamentale mantenere le parole date", ha proseguito il dirigente scolastico. "Oggi il ministro è qui con atti concreti come l'Agenda Sud", ha concluso emozionato.

"Noi vogliamo portare cultura e benessere in queste aree che sono state a lungo dimenticate". Lo ha detto il ministro parlando con I giornalisti a margine della visita al terzo istituto comprensivo del Parco Verde di Caivano, prima tappa della visita a sei istituti del comune a nord di Napoli. Il ministro è stato accolto dal dirigente Bartolomeo Perna che ha detto: "Oggi finalmente ci sentiamo meno soli". "Noi con questa nostra iniziativa, con Agenda Sud, puntiamo sulla scuola e sull'istruzione - ha proseguito - ora abbiamo la straordinaria occasione di determinare il riscatto del Mezzogiorno che è una terra meravigliosa che ha tutto il diritto di poter crescere nella serenità. Noi crediamo in questi ragazzi meravigliosi che sono il futuro dell'Italia". Per il ministro non da ultimo è necessario "parlare con le famiglie" per portare a scuola "quei bambini che non vanno a scuola" e "l'inizio della stagione del riscatto" quando "la scuola sarà protagonista".

