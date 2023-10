'Turbativa d'asta sulla Beic' indagato Stefano Boeri

L'architetto Stefano Boeri è fra gli indagati in una inchiesta della procura di Milano per turbativa d'asta in relazione al progetto della biblioteca europea di informazione e cultura Beic, che dovrebbe sorgere nell'area di Porta Vittoria.

La Gdf sta effettuando perquisizioni e sequestri di materiale informatico. Tra gli indagati figura anche l'architetto Raffaele Lunati.

Lunati si è aggiudicato il progetto, mentre Boeri faceva parte della commissione giudicatrice.



