Israele: Piantedosi, 'sistema intelligence forte, Italia sicura'

"Gli eventi internazionali hanno suscitato preoccupazioni, stiamo monitorando la situazione, ma voglio lanciare un messaggio rassicurante: non abbiamo nulla alle porte, l'Italia ha un sistema di intelligence tra i primi al mondo e anche in questi ultimi mesi di particolare pressione migratoria, abbiamo intercettato alcuni soggetti che non davano il massimo affidamento su certe forme di radicalizzazione. Siamo attrezzati per saper individuare i problemi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando con i giornalisti a Cagliari della guerra tra Israele e Hamas.

"Per la Sardegna, nello specifico, non sono emersi elementi di particolari problematicità", ha precisato il titolare del Viminale che a Cagliari a presieduto il Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Giuseppe De Matteis, cui ha partecipato anche il capo della Polizia Vittorio Pisani.



