Incendio distrugge cento ettari di macchia mediterranea

È stato ultimato in serata lo spegnimento degli ultimi focolai dei due vasti incendi divampati nel pomeriggio sui monti nel territorio del Comune di Amaseno, in provincia di Frosinone, in contrada Longana ed in località Vallefratta, allargandosi alla macchima mediterranea delle confinanti Villa Santo Stefano e Castro dei Volsci. A domare le fiamme sono stati i Vigili del Fuoco di Frosinone con i loro colleghi del distaccamento di Fiuggi. Le temperature ancora eccezionalmente alte potrebbero però favorire la ripresa dei focolai nelle prossime ore.

Su Amaseno è stato necessario l'intervento degli elicotteri antincendio, coordinati da terra da un ufficiale che ha diretto i lanci. Dalle prime stime, un centinaio di ettari di vegetazione è finito in cenere.



