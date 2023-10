Cade con la mini moto, grave bambino di 6 anni

Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente che si è verificato in una pista da motocross situata in una zona periferica di Aquileia (Udine). E' accaduto questo pomeriggio e il piccolo è stato soccorso dal personale medico infermieristico.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il bimbo è caduto da una mini moto su cui si stava esercitando. La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso che hanno preso in carico il bambino. Stabilizzatolo, il piccolo è stato trasferito, in condizioni giudicate molto serie, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in volo.



