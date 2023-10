Assolto in appello l'ex direttore del Sole 24 ore Napoletano

Roberto Napoletano, l'ex direttore del Sole 24 Ore ora alla guida del Quotidiano del Sud, imputato per presunte irregolarità nei conti del Gruppo editoriale nel periodo in cui era ai vertici, è stato assolto in secondo grado con la formula 'per non aver commesso il fatto'. Lo ha deciso la seconda Corte d'Appello di Milano che ha rigettato la richiesta con cui la Procura generale aveva proposto la conferma della sentenza di condanna a 2 anni e 6 mesi del Tribunale. I giudici hanno revocato tutte le statuizioni civili. Le motivazioni entro 90 giorni.



