Arriva il canale WhatsApp dell’ANSA: le notizie, gli approfondimenti, le foto i video e i podcast della prima agenzia di stampa italiana ora sono anche sul social di messaggistica più diffuso. Per iscriversi al canale e restare sempre aggiornati basta andare nella sezione Aggiornamenti della app sul vostro smartphone (su iPhone è nella barra in basso accanto a Chat, Chiamate, Community e Impostazioni mentre su Android è nella sezione superiore dello schermo) e cliccare accanto alla voce Canali il simbolo +: si apre l’opzione

Trova canali, si digita ANSA, si clicca su ANSA.it e poi in alto a destra su Iscriviti. Accertatevi poi di aver attivato la campanella in alto a destra. Il canale WhatsApp non è interattivo (si possono solo aggiungere reazioni anonime), è unidirezionale e serve per ricevere informazioni. Seguendo il canale si resterà dunque anonimi e nessuno può conoscere il numero di telefono o il nome di chi segue.

Buona lettura, buona visione e buon ascolto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA