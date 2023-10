Ancora sospesi voli per Tel Aviv delle principali compagnie

Rimangono ancora sospesi i collegamenti aerei da e per Tel Aviv operati dalle principali compagnie aeree europee: da Ita Airways a Lufthansa, per proseguire poi con Air France che, a questo proposito, rende peraltro noto con un avviso pubblicato sul sito ufficiale della compagnia di aver organizzato per domani, in collaborazione con il Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri, un volo speciale tra Tel Aviv e Parigi-Charles de Gaulle con i seguenti orari di andata e ritorno e modalità di prenotazione: partenza volo AF4140 alle 10 da Parigi (volo commerciale. Prenotazioni su airfrance.fr e allo 09 69 39 36 54); ritorno con volo AF4141 in partenza da Tel Aviv alle 16.40 e arrivo programmato a Parigi alle 20.35 (volo speciale. I dettagli completi di questo volo saranno disponibili sul sito web dell'Ambasciata francese a Tel Aviv:https://il.ambafrance.org/).

Oltre a Ita Airways e Lufthansa, che informano di aver cancellato i voli da e per Tel Aviv fino al 14 ottobre, e Klm Royal Dutch Airlines, a tutt'oggi compreso, anche compagnie aeree low cost, come Ryanair, Wizz Air e easy Jet hanno temporaneamente sospeso i collegamenti aerei da e per Israele.



