Terremoto: Castelli, governo al lavoro per legge ricostruzioni

"Il governo Meloni sta lavorando proprio per dare all'Italia una legge che rappresenterà l'hardware normativo volto a regolare e disciplinare interventi e modalità operative, nel caso in cui si verifichino avvenimenti calamitosi": a dirlo è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli, che oggi è stato ascoltato in audizione dalla Commissione ambiente della Camera.

Lo ha fatto, come ha spiegato lo stesso Castelli, "nell'ambito dell'esame delle proposte di legge del collega Paolo Trancassini, finalizzate a dare finalmente all'Italia una legge organica e stabile che, in concomitanza con gli eventi calamitosi e specie quelli sismici, non costringa le comunità ad attendere, di volta in volta, una legislazione nuova e specifica". "Siamo tutti consapevoli che l'Italia è un territorio particolarmente vulnerabile, dotarci di una legge quadro che stabilisca fin dal principio le regole del gioco rappresenterebbe un notevole passo in avanti", ha sottolineato il commissario.



