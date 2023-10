Su scooter rubato vestito da Anonymous, ubriaco e con 3 coltelli

Gli agenti di una volante della Polizia lo hanno visto passare alla guida di un ciclomotore con, al posto del casco, una maschera di Anonymous, e seduto alle sue spalle un passeggero. Hanno tentato di fermarlo ma vanamente dunque lo hanno inseguito e bloccato poco dopo, con il ciclomotore che si è fermato sbattendo contro l'auto di servizio. A un controllo sono emersi vari elementi: alla guida c'era un giovane, di 21 anni, ubriaco, agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico ma in permesso per uscire di casa. Gli agenti hanno accertato che nei suoi confronti pendeva una misura cautelare in carcere del Tribunale di Pordenone.

Come se non bastasse, nel baule del ciclomotore sono stati trovati tre coltelli - uno a serramanico, uno da cucina e uno con una lama di oltre 15 centimetri. Gli agenti gli hanno contestato più reati: è stato arrestato e poi denunciato per i reati di porto abusivo di strumenti atti ad offendere, ricettazione in concorso, falsa attestazione dell'identità personale, e infine sanzionato per guida in stato di ebrezza.

L'episodio è accaduto ieri notte a Pordenone. Il passeggero del ciclomotore, invece, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione in concorso.



