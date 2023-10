Sapienza vota all'unanimità mozione di solidarietà a Israele

(v. "'Sostegno a Palestina non è crimine',..." delle 18,14) La Sapienza "condanna il brutale attacco contro Israele che ha coinvolto centinaia di civili inermi. L'Ateneo respinge ogni forma di violenza, di terrorismo e di guerra e auspica l'impegno massimo per il rilascio immediato degli ostaggi. La nostra Comunità Universitaria esprime profondo cordoglio per tutte le vittime e vicinanza agli studenti, alle studentesse, ai colleghi e alle colleghe delle università israeliane". È la mozione approvata all'unanimità nel corso della seduta congiunta straordinaria di Senato accademico e Consiglio di amministrazione dell'ateneo romano. Nel documento "La Sapienza ribadisce il suo fermo impegno a favore della pace".

Contro l'approvazione della mozione il movimento "Cambiare Rotta" ha protestato oggi dando vita a un corteo spontaneo all'interno della città universitaria.



