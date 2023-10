Israele: Viminale, rafforzate le misure di prevenzione

Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto oggi al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per un'analisi delle possibili minacce legate alla grave crisi in Medio oriente. Nel corso dell'incontro, informa il ministero, "all'esito di una articolata valutazione dei profili di rischio, sono stati disposti l'innalzamento del livello di attenzione verso ogni possibile obiettivo e un rafforzamento delle misure di prevenzione sul territorio". Alla riunione hanno partecipato il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, i vertici delle forze di polizia e quelli delle agenzie di sicurezza.



