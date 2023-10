E' iniziata al Viminale la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per fare il punto sulla situazione dopo l'attacco di Hamas in Israele. Al tavolo col ministro ci sono i vertici dell'intelligence e delle forze di polizia.



