Il numero antiviolenza su maglia calcio femminile Montespaccato

"Un nuovo calcio d'inizio per la lotta alla violenza contro le donne. Oggi nel quartiere romano di Montespaccato, insieme alle ragazze della locale squadra di calcio femminile, che al secondo anno di vita ha compiuto il miracolo dell'approdo in serie C, ho indossato la maglia che le giocatrici guidate dalla capitana Veronica Sciarretti porteranno per promuovere il 1522, il numero verde anti-violenza a disposizione delle donne 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno".

Lo racconta la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella in un post su Facebook.

"Con Massimiliano Monnanni, presidente di 'Asilo Savoia' che si occupa dei tanti centri di aggregazione che a Montespaccato e a Ostia hanno recuperato spazi sottratti alla criminalità, e con Elisa Ercoli di 'Differenza Donna' che oggi gestisce il 1522 - prosegue la ministra - abbiamo incontrato i ragazzi delle squadre di calcio femminile e maschile, i piccoli pulcini, il centro anziani con un bellissimo laboratorio di ceramiche, i rappresentanti della parrocchia e degli scout, e una vasta e accogliente comunità umana che intorno a queste attività ha saputo dare vitalità al territorio. E' bello che proprio in una realtà di questo tipo si sia deciso di contribuire alla lotta contro la violenza sulle donne, dando un calcio a questa piaga che miete vittime e semina dolore. Da Montespaccato oggi - conclude Roccella - è arrivato un importante assist a questa battaglia, andiamo avanti insieme!".



