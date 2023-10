Il palazzo della Regione Fvg in piazza Unità d'Italia e anche quello sede del Consiglio regionale, in piazza Oberdan, sono illuminati con i colori della bandiera israeliana, bianco e azzurro. Alle finestre sono visibili le luci accese con i due colori tradizionali.

Iniziativa analoga anche a Monfalcone (Gorizia) dove una grande fontana rettangolare, in centro città e con alti zampilli verticali, è illuminata di bianco e di azzurro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA