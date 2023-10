Festini, un consigliere ligure chiede dimissioni Piana

Le dimissioni del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, il cui nome è stato fatto nell'ordinanza cautelare, dove non risulta indagato, che ha portato all'arresto di due professionisti genovesi accusati di aver organizzato festini a base di cocaina ed escort, sono state chieste dal capogruppo della Lista Sansa Ferruccio Sansa all'inizio dei lavori del Consiglio regionale della Liguria. I capigruppo della maggioranza di centrodestra hanno subito reagito dicendo che le dimissioni non sono giustificate. Anche numerosi esponenti dell'opposizione di centrosinistra e il M5S hanno preso le distanze dalla richiesta di Sansa.

Il vicepresidente Piana, presente in aula, ha preso la parola per ribadire di essere estraneo alla vicenda.

Sansa ha spiegato, commentando un proprio post sui social: "Non ho mai detto che Piana sia colpevole e nemmeno che fosse presente ai festini perché è scritto negli atti. Dico un'altra cosa: che una persona al centro di un episodio di cronaca di questo tipo deve valutare le dimissioni, perché se fosse stato presente è senz'altro condizionabile, se non fosse stato presente è comunque in una situazione in cui il suo operato rischia di essere condizionato".

"Non ho mai fatto uso di droghe, non ho mai frequentato escort, sarei veramente un folle o come si dice in Liguria un 'belinone' se a farlo lo facessi da vicepresidente della Regione" ha detto in aula Piana, aggiungendo: "ho la massima fiducia negli organi inquirenti, dai quali mi sarei aspettato di venir chiamato per poter chiarire la mia posizione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA