Sparatoria Questura:Biscotti, speranza di cancellare ingiustizia

"Il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore generale è sicuramente un'ottima notizia per le famiglie di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

Questo significa che c'è speranza affinché venga cancellata l'ingiustizia dell'assoluzione del primo e del secondo grado e che Meran possa scontare la pena per il duplice omicidio". E' il commento dell'avvocato Valter Biscotti che rappresenta la parte civile Fervicredo, la Associazione Feriti e Vittime della Criminalita' e Del Dovere, al ricorso avverso la sentenza di assoluzione per Alejandro Augusto Stephan Meran.

Biscotti, parlando anche a nome delle altre parti civili, ha annunciato che saranno depositate memorie a sostegno del ricorso del Procuratore generale.



