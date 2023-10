Passante travolto e ucciso da un autobus a Milano

Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus dell'Atm in viale Forlanini a Milano all'angolo con via Eugenio Bellosio. L'incidente è avvenuto attorno alle 9:30. Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali ma il conducente del mezzo, che era preceduto da un altro autobus, non lo ha visto.

Quando è arrivata l'ambulanza i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Sul posto gli agenti delle Polizia locale che devono ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche i tecnici dell'Atm Si sta cercando di capire se un'auto che pare fosse parcheggiata sulle strisce o nei pressi di queste possa aver in parte ostacolato la visione del conducente. L'autobus viaggiava ad una velocità bassa ma l'impatto col mezzo è stato fatale. Il conducente dell'autobus, 50 anni, in stato di choc, è stato portato in ospedale con codice verde.

In una nota l'Atm, azienda di trasporti milanese "esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore". "Un grave incidente stamattina intorno alle 9.30 in viale Forlanini - si legge nella nota - ha coinvolto un bus della linea 175 e un uomo di 48 anni, che putroppo è deceduto.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine con cui c'è massima collaborazione da parte dell'Azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA