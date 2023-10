Accoltella l'ex compagna, ferita figlia che tenta di difenderla

Una donna di 44 anni è ricoverata in prognosi riservata al San Gerardo di Monza dopo essere stata aggredita a coltellate dal suo ex compagno, la notte scorsa ad Arcore (Monza), in casa sua. Ferita anche la figlia, intervenuta per difendere la madre.

A quanto emerso l'uomo, già noto per analoghi comportamenti, a seguito di una lite, ha impugnato un coltello e si è scagliato contro la 44enne. La figlia della donna, di cui non sono al momento note le generalità, si sarebbe frapposta tra i due, venendo a sua volta ferita seppur non in modo grave. Sul posto sono intervenuti I soccorritori del 118, con un'ambulanza e i medici del pronto intervento. La donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Monza in gravi condizioni.

L'aggressore, rintracciato dai carabinieri, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio.



