Trovata carcassa di cinghiale morto di peste suina nel Pavese

Un carcassa di cinghiale risultata affetta da peste suina africana è stata trovata nel Parco del Ticino, nell'area del comune di Torre d'Isola, a pochi chilometri da Pavia. E' il quarto caso di contagio riscontrato nella provincia: i primi tre sono stati scoperti nel giugno scorso in Oltrepò, poi diventata 'zona rossa'.

Il caso è già stato segnalato al Ministero e all'Unione Europea che ora potrebbe estendere la zona rossa anche in questa area del territorio provinciale con l'introduzione di regole rigide per gli spostamenti e la caccia.

In tutto il Parco del Ticino proseguono i controlli, come nel resto del territorio, in accordo con Regione Lombardia e Ats.

Sono stati quasi 40mila sino ad oggi i maiali abbattuti negli allevamenti della provincia di Pavia dove sono stati riscontrati i contagi della peste suina.



