Padre picchia la madre, minore chiama 112 e lo fa arrestare

Vede il padre picchiare ancora la madre e chiama il 112, sul posto arrivano i carabinieri che arrestano l'uomo, un 44enne disoccupato, per maltrattamenti in famiglia, reato aggravato dal fatto di averlo commesso in presenza dei due figli minorenni, ed estorsione. E' accaduto in un paese provincia di Catania. L'uomo è accusato di avere picchiato la moglie perché gli avrebbe negato dei soldi.

Al loro arrivo in casa della famiglia i carabinieri hanno trovato la moglie, in evidente stato di agitazione con graffi e lividi al braccio sinistro, il marito e i loro due figli minorenni. La donna ha raccontato ai militari che da circa un anno la loro relazione era in crisi e che, da quattro mesi, lui la picchiava e insultava, estorcendole anche del denaro. Lei, dopo aver trovato un lavoro per mantenere la famiglia, aveva trovato il coraggio per querelarlo, ma, dopo un primo allontanamento del 44enne dalla casa familiare lo aveva riaccolto e perdonato, credendo che l'uomo potesse cambiare atteggiamento. Lui invece avrebbe continuato a tenere il solito atteggiamento violento, arrivando a insultarla e percuoterla in diverse occasioni con schiaffi e pugni alla schiena, tirandole anche i capelli, soprattutto quando rientrava a casa la sera sotto l'effetto di sostanze alcoliche o psicotrope. Durante l'ultima aggressione l'uomo le avrebbe anche messo le mani al collo come per strangolarla.

L'arresto del 44enne è stato convalidato e nei suoi confronti è stata emessa la misura della custodia cautelare in carcere



