Con coltello sotto casa della ex, uomo arrestato

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia per stalking ai danni della sua ex a Roma. Gli agenti lo hanno bloccato nei pressi dell'abitazione della donna ubriaco e con un coltello a serramanico con cui aveva minacciato l'ex compagna di "sgozzarla" se non avesse acconsentito ad una riconciliazione. Dopo la convalida, su richiesta della Procura capitolina, il Giudice per le indagini Preliminari ha disposto nei confronti dell'uomo la misura della custodia cautelare in carcere.



