Ucciso dopo festa in paese, arrestato nipote della vittima

Spunta l'ombra di una faida di famiglia per l'omicidio a Lula al termine della manifestazione Cortes Apertas. E', infatti, Antonello Piras, 21 anni, nipote di Nico Piras, il giovane che si è consegnato ai Carabinieri rendendo la confessione piena di aver ucciso lo zio nella notte tra domenica e lunedì.

Piras che si è costituito ai militari della Compagnia di Bitti, accompagnato dai suoi legali Francesco Mossa e Giovanni Angelo Colli, è il figlio di Angelo Maria Piras, fratello di Nico ucciso nelle campagne del paese nel gennaio 2015 e per il quale lo stesso Nico era a processo insieme alla sua ex moglie Angela Flore.



