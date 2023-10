Quando la giustizia non è lumaca, 80 fascicoli in una udienza

Ottanta fascicoli esaminati in quattro ore di udienza: questo, in sintesi, quanto si è verificato al Tribunale di Benevento dove Michele Monteleone, presidente della sezione Fallimentare ed Espropriazioni, è riuscito a portare a termine in un'aula del Palazzo di Giustizia insieme al cancelliere Bruno De Simone.

"Pragmatismo e dialogo costruttivo - a detta degli avvocati presenti in un'aula gremita - sono le caratteristiche del magistrato che da anni opera qui a Benevento. Ma quello che è successo nell'ultima udienza - continuano i legali - è veramente da record. Pur essendosi accavallate due udienze (quella precedente della settimana scorsa era saltata, ndr), il giudice Monteleone è riuscito a recuperare evadendo i fascicoli con l'intento fermo di ridurre i tempi lunghi della giustizia".

"E' un raro esempio in Italia di quando la giustizia non è lumaca", concludono avvocati e parti interessate ai procedimenti.



