Norman Atlantic, 3 condanne per il naufragio con 31 morti

Il Tribunale di Bari ha condannato tre dei 32 imputati al termine del processo per il naufragio del traghetto Norman Atlantic. Sei anni di reclusione per il comandante della nave Argilio Giacomazzi, 5 anni e 4 mesi per il primo ufficiale di macchina, Gianluca Assante, tre anni per il membro dell'equipaggio Francesco Nardulli. Il naufragio avvenne al largo delle coste albanesi nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre 2014 e causò la morte di 31 persone ed il ferimento di 64 passeggeri. Il pm aveva chiesto 23 condanne (tra i nove anni e tre mesi di reclusione) ed un'assoluzione. Disposte assoluzioni e la prescrizione per alcuni reati.



