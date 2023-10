'Migranti-spazzatura', opposizioni a Toti 'allontani Parodi'

L'opposizione di centrosinistra nel Consiglio regionale della Liguria ha chiesto al presidente Giovanni Toti di allontanare dalla Consulta regionale dei frontalieri "il consigliere del Comune di Ventimiglia e componente della Consulta Roberto Parodi" che ieri ha scritto sui social "paragonando i migranti alla spazzatura". Pd, M5s, Lc e Azione hanno scritto a Toti, "che l'ha indicato nella Consulta" perchè "vengano prese le giuste misure a tutela delle istituzioni nei confronti di Parodi". L'annuncio lo ha dato il consigliere regionale del Partito democratico Enrico Ioculano, primo firmatario di una lettera presentata dai consiglieri regionali.

Ieri, Parodi aveva scritto sui social che avere un Centro di permanenza e rimpatrio nel proprio comune è come avere sotto casa un bidone della spazzatura di un altra persona. In un secondo post aveva scritto che i migranti che nelle scorse settimane hanno creato tensioni a Ventimiglia "sono rumente (spazzatura) che devono andarsene".

"La Giunta deve prendere provvedimenti e rimuoverlo dalla Consulta, Parodi non ha le caratteristiche per rappresentare un'istituzione importante, i comportamenti e il linguaggio sono fondamentali" ha rimarcato il presidente della commissione Pari opportunità e verifica attuazione delle leggi Fabio Tosi (M5s).

"Le espressioni usate - aggiunge il capogruppo di Linea condivisa, Gianni Pastorino - sono di una gravità inaudita. Il presidente Toti, che spesso cita la sua cultura liberale, dovrebbe dimostrarla rimuovendo Parodi dal ruolo che ricopre".

"Ancora una volta - sottolinea il consigliere di Azione Pippo Rossetti - ci troviamo di fronte a un rappresentante istituzionale che fa affermazioni gravi, che contribuiscono a fare del tema dell'immigrazione uno sterile ring".

"Come si può pensare che una figura pubblica che si distingue per affermazioni così becere e razziste possa rimanere a ricoprire un ruolo istituzionale, peraltro nominato dalla Regione? La destituzione dal ruolo che ricopre è una questione di civiltà, di dignità e di decenza" conclude il capogruppo Pd in Regione Liguria Luca Garibaldi.



