I genitori di Regeni: "La decisione della Consulta dà dignità a Giulio"

"Più volte ci hanno detto fermatevi ma la decisione della Consulta dà dignità a Giulio. Abbiamo visto finalmente la bilancia che si è quasi equilibrata anche se ora ci sarà il processo: siamo ad un punto importante e speriamo si possa celebrare il procedimento ed arrivare ad una giusta sentenza". Lo affermano, nel corso di una conferenza stampa nella sede nazionale dell'ordine dei giornalisti, Paola e Claudio genitori di Giulio Regeni. Presente Elly Schlein, segretaria del Pd.

I genitori del ricercatore ucciso al Cairo nel 2016 hanno aggiunto che oggi vogliono "esprimere la soddisfazione per questo passo importante con la decisione della Consulta. Vogliamo ringraziare il procuratore capo Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Colaiocco che sono arrivati a questo importante risultato. Chiediamo a tutti coerenza, anche al mondo dell'università e della cultura anche in vista dell'incontro previsto per l'11 ottobre tra la premier Meloni e Al Sisi".

