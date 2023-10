"Ci sarà un accordo con il ministero della Cultura che oltre al Pantheon riguarderà anche altri luoghi iconici come l'area del Colosseo e le Terme di Diocleziano per il decoro. Su questi spazi ci sarà una devoluzione di denaro che consentirà di aumentare il decoro". Lo ha detto l'assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor, a margine della presentazione del concorso per la nuova passeggiata archeologica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA