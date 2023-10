Fridays for Future: in migliaia al corteo colorato di Torino

Il corteo dei Fridays For Future è arrivato in piazza Castello a Torino e si è concluso davanti a Palazzo Madama. "Siamo più di cinquemila" dicono gli organizzatori dello sciopero climatico. Per la questura invece hanno manifestato circa tremila persone. Un corteo pacifico e colorato che non ha registrato momenti di tensioni. Dopo essere partito da piazza Statuto il corteo ha proceduto per corso Principe Eugenio, via Cigna, lungo Dora Firenze dove davanti alla sede dell'Italgas è stato appeso uno striscione con sopra scritto "Governo negazionista stop investimenti fossili". Poi è risalito per i giardini Reali e ha raggiunto il salotto buono del capoluogo piemontese.

"Siamo la resistenza climatica", hanno ribadito i ragazzi dei collettivi ambientalisti. Non sono mancati gli attacchi l'amministrazione regionale e quella comunale targata Lo Russo, accusate di fare troppo poco per contrastare il cambiamento climatico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA