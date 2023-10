Cede il tetto di un capannone, operaio muore nell'Oristanese

Un operaio edile di 50 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone che ha ceduto nelle campagne di Simaxis, nell'Oristanese. L'uomo, Roberto Carboni, stava effettuando dei lavori per conto di una piccola impresa edile in un'azienda di allevamento di bovini in località Pardu Cruxi, quando la copertura del capannone ha ceduto e l'operaio è caduto rovinosamente a terra da un'altezza di circa quattro metri, morendo sul colpo.

Sul posto sono giunti i medici del 118, i carabinieri della stazione di Simaxis e i tecnici dello Spresal di Oristano



