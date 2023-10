Alpini, a Vicenza presentato il logo dell'adunata 2024

Uno scudo crociato, rappresentato da un cuore rosso in campo bianco, sormontato da una penna nera: è questo il logo scelto per la 95/a Adunata nazionale degli Alpini che si terrà a Vicenza dal 10 al 12 maggio 2024, riunendo in un unico simbolo i colori della città e lo spirito alpino dell'accoglienza.

L'immagine è stata presentata ufficialmente questa mattina a Palazzo Trissino, alla presenza del sindaco Giacomo Possamai, del presidente della Provincia Andrea Nardin, del presidente Ana Vicenza Lino Marchiori e del presidente di Adunata Alpini 2024 Maurizio Pinamonti. Con loro anche Fabrizio Dilda, il grafico autore del logo, che ha evidenziato come i quattro settori dello scudo crociato ricordino sia lo stemma di Vicenza sia la forma del cuore, e i quattro Sacrari Ossari della provincia, ossia Pasubio, Monte Grappa, Monte Cimone e Asiago.

"La città e gli alpini - ha detto Possamai - si stanno preparando con grande impegno ed entusiasmo a questo storico appuntamento. Dopo l'apertura dell'ex Caffè Moresco a Campo Marzo, oggi diamo ufficialmente il via alla lunga maratona che ci porterà alla tre giorni di maggio con la presentazione del logo che accompagnerà tutti i momenti ufficiali dell'adunata".





