Donna incendia auto al marito facendosi aiutare da un minore

Una donna è stata denunciata per aver incendiato l'auto al marito con la complicità di un minore. È avvenuto a Galatro, in provincia di Reggio Calabria, dove un fatto di cronaca che sembrava un mistero indecifrabile ha preso una piega difficilmente immaginabile.

L'episodio, avvenuto lo scorso novembre, è stato ricostruito dai carabinieri della locale stazione che hanno condotto le indagini sull'incendio doloso.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e all'attività investigativa classica, i militari dell'Arma sono riusciti a escludere l'ipotesi di una ritorsione ai danni della vittima e a individuare i responsabili del danneggiamento che, in un primo momento, erano rimasti ignoti.

In sostanza, dietro la storia si nascondeva un complesso intreccio familiare. A incendiare l'auto, infatti, sarebbe stata la moglie della vittima. I due, all'epoca, si stavano separando e per portare a termine il danneggiamento, la donna si è fatta aiutare da un giovane, un ragazzo che intratteneva una relazione sentimentale con la figlia della coppia.

Entrambi, adesso sono stati denunciati alla Procura di Palmi e alla Procura dei minori di Reggio Calabria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA