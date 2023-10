'Abusi sessuali su adulti e minori', arrestato osteopata 44enne

Un osteopata di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rovato (Brescia) e portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale anche nei confronti di minori.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Brescia, è iniziata nel luglio scorso quando la madre di un giovane paziente dell'uomo è venuta a conoscenza dalle confidenze fatte dal figlio sui presunti abusi sessuali subìti durante i trattamenti manipolatori osteopatici nello studio in provincia di Brescia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, abusando della professione svolta e della minorata difesa dei pazienti, l'osteopata in almeno quattro circostanze avrebbe commesso abusi sessuali.

Il Gip del Tribunale di Brescia, dopo aver considerato sussistenti i gravi indizi di colpevolezza messi in luce durante le indagini, ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato che è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri a Bologna.



